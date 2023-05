Irregolari in Italia, occupano un immobile a Galleno: denunciati

Nuovi controlli alle Cerbaie, Fucecchio, da parte dei carabinieri. I militari hanno controllato diversi mezzi e persone transitanti nelle vie adiacenti la macchia, hanno inoltre elevato diverse contravvenzioni al codice della strada. Dentro i boschi hanno smantellato quattro bivacchi, utilizzati da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il monitoraggio si è poi concentrato nella frazione di Galleno, dove, all’interno di un immobile abbandonato ed occupato abusivamente, i carabinieri hanno sorpreso quattro soggetti, tutti di origine marocchina e di età tra i 21 ed i 25 anni. Questi sono risultati irregolari sul territorio nazionale. I quattro sono stati quindi denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione, venendo contestualmente invitati presso la competente Questura per regolarizzare la propria posizione. Uno di loro, inoltre, durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish, venendo, per tale motivo, segnalato alla Prefettura di Firenze per possesso di sostanze stupefacenti.

Un 28enne durante i controlli è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della propria auto. A seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish: anche per lui è scattata la segnalazione alla competente Prefettura, con contestuale ritiro della patente di guida.