Elezioni Capolona, vince Francesconi per 14 voti

Si è tenuto da poco lo spoglio dei voti a Capolona, comune in provincia di Arezzo. Ha vinto l'uscente Francesconi, candidato per una lista di centrodestra.

La poltrona da sindaco è stata occupata per 5 anni da Mario Francesconi, civico di centrodestra, che ci ha riprovato con la lista Futuro per Capolona. In lizza anche Sario Dini, presidente della Pro Loco di zona, con la lista Capolona dentro noi (con l'appoggio di centrosinistra e Terzo Polo) e Andrea Paolini con l'altra lista Democrazia sovrana popolare.

Francesconi è riuscito nell'intento della rielezioni ottenendo il 47,93% dei consensi, contro il 47,36% di Sario Dini. A livello di numeri 1.171 preferenze contro 1.157. Paolini non riuscirà a entrare in Consiglio comunale.