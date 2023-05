Elezioni comunali Firenze, Di Giorgi (PD): "Correrò per le primarie"

Ecco le dichiarazione dell'On Rosa Maria Di Giorgi, presidente Conservatorio Cherubini e ISIA, in merito alla sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per il ruolo di candidato sindaco di Firenze:

Ho deciso di dire adesso alla città che mi candido alle primarie del PD perché credo che sia i militanti del mio partito che i cittadini abbiano il diritto di sapere chi davvero vuole partecipare alla competizione più importante per la nostra città, ossia le primarie per il sindaco. Non comprendo il vezzo di non dire con chiarezza ciò che si intende fare. Sono una donna che da molti anni fa politica. Sono stata amministratrice di questa città come assessore alla cultura e alla scuola, come capogabinetto del Sindaco, in Parlamento, anche da Vicepresidente del Senato.



Ho imparato che la chiarezza e la trasparenza sono ciò che le persone si aspettano dalla politica. In questo caso di tratta di dire per tempo ai cittadini chi saranno coloro che nel PD vorranno candidarsi. Credo che anche altri debbano farlo. Nel confronto che seguirà i cittadini potranno scegliere.



Le primarie si svolgeranno presumibilmente a gennaio. Restano alcuni mesi per prepararsi in modo serio e coinvolgere le persone. Non trattare il tema potrebbe essere scambiato per volontà di non impegnarsi da parte del PD in una campagna per le primarie, cosa incomprensibile per un partito che delle primarie e della necessità di coinvolgimento dei cittadini ha fatto una propria bandiera.



Credo pertanto che sia il modo migliore per servire la città e quindi anche il mio partito