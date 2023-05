Elezioni Impruneta, eletto il successore di Calamandrei: è Lazzerini

Dopo dieci anni Alessio Calamandrei lascia la carica di sindaco. A Impruneta c'è una novità, è stato eletto Riccardo Lazzerini come nuovo sindaco.

Erano tre gli uomini in lizza. Per il csx c'era Riccardo Lazzerini, con l'appoggio nella lista Impruneta Rip@rti di Pd, M5S, Sinistra Civica Ecologista, Psi. Per il cdx Matteo Zoppini, che aveva l'appoggio anche degli ex consiglieri M5S con la lista Voltiamo Pagina. Italia Viva si stacca invece dal centrosinistra facendo da 'terzo incomodo' con il candidato Matteo Aramini, ex vice sindaco.

Lazzerini ha ottenuto il 38,49% delle preferenze e 2.183 voti. A tallonarlo Matteo Aramini con il 36,13% dei voti e 2.049 votanti. Chiude Zoppini con il 25,38% dei voti e 1.439 preferenze.