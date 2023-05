Elezioni Laterina Pergine, dopo Neri diventa sindaco Tassini

Finito il mandato di Simona Neri, che ha scelto di non ricandidarsi, Laterina Pergine ha eletto il nuovo sindaco. Il comune della provincia di Arezzo sarà guidato da Jacopo Tassini, che ha vinto col 57,89% (1.666 voti).

I due sfidanti erano Michele Gragnoli per la lista #Insieme e Jacopo Tassini per la lista Rinascita. Il primo è l'assessore ai lavori pubblici uscente della giunta Neri e in quota centrosinistra. Mentre Tassini è sostenuto dal centrodestra. Un altro comune dell'Aretino si somma alle amministrazioni governate dal centrodestra, tra cui il capoluogo di provincia.