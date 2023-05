Elezioni Ponte Buggianese, rieletto Nicola Tesi con percentuali bulgare

Si è andati al voto in uno dei comuni della Valdinievole, in provincia di Pistoia. A Ponte Buggianese i due giorni di tornata elettorale hanno dato una certezza: a vestire i panni di sindaco sarà di nuovo Nicola Tesi.

Tre i candidati in ballo. Nicola Tesi per il centrosinistra nonché sindaco uscente se la vedeva con Nadia Lupori candidata per il centrodestra e con Salvatore Barbaccia con Fiamma Tricolore.

A 9 sezioni su 10 il candidato del centrosinistra ha superato l'83% e i 3.300 voti, mentre la principale sfidante Lupori ha racimolato 600 preferenze e il 15% dei voti. L'un per cento circa rimane a Barbaccia.