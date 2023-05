Emporio della Solidarietà, donati 390 chili tra pasta, biscotti e non solo

Ben 390 chilogrammi di pasta, biscotti, tonno e tanti altri prodotti alimentari già donati all’Emporio della Solidarietà. La Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv era presente all’ultima raccolta alimentare. E ha già trasferito tutti i prodotti con l’obiettivo di aiutare per i più fragili.

“Ci siamo stati con i nostri preziosi volontari in più turni, durante tutta la giornata dell’ultima raccolta alimentare - fa notare la presidente della Pubblica Assistenza, Manuela Becattelli – Come sempre è un momento di condivisione, di aiuto reciproco, di sostegno. Un abbraccio di tutta la città verso le persone che hanno problemi che oggi, con inflazione e caro vita, sono sempre di più, purtroppo. E noi ci siamo. Grazie infinite a chi dà la disponibilità di essere presente alla Coop di Salceto e di via Trento per raccogliere quanto donato con tutte le associazioni che partecipano e un grazie particolare a soci Coop”.

Durante l’ultima Raccolta Alimentare, che si è tenuta sabato 6 maggio, sono stati donati complessivamente 4548 chilogrammi di prodotti, tra il punto raccolta che si è tenuto a Salceto e quello che si è svolto di fronte alla Coop di via Trento.

“Sono risultati importanti – continua Becattelli - che confermano la capacità di donare e prendere in carico chi ha maggiori difficoltà. La Pubblica Assistenza continua a coinvolgere le persone e a parlare alla comunità per sviluppare le attività che quotidianamente svolgiamo. Tra l’altro, dal 1 maggio 2023 fino al 31 maggio è ripartita la campagna per il 5x1000 e pure la campagna tesseramento per il nostro lab di volontariato”.

Qualche dato Nel 2022 la Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv ha svolto complessivamente 4.549 interventi, così articolati: 2.728 ordinari e 1.821 emergenze. Entrambi i dati sono in aumento rispetto al 2021 quando furono 2.489 quelli ordinari e 1.705 le emergenze, rispettivamente la crescita è di un più 9,60% degli ordinari e più 6,8% nelle emergenze. Un esempio? I trasporti sociali nel 2021 sono stati 545 comprensivi delle spese Coop e consegna farmaci. Altro esempio: i trasporti scolastici per i ragazzi disabili sono stati 569 nel 2021 e 721 nel 2022. A tutto questo si aggiungono la partecipazione attiva alle raccolte alimentari e di materiali scolastici, insieme alle altre associazioni locali.