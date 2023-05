Festa di Primavera a Montespertoli col Comitato Alberi e Natura

Inizia sabato l’edizione primaverile della Festa degli Alberi. Organizzata dal Comitato Alberi e Natura e patrocinata dal Comune di Montespertoli vuole sensibilizzare i cittadini al rispetto delle api e della biodiversità per l’occasione delle giornate internazionali che si svolgono appunto sabato 20 maggio e lunedì 22 maggio.

Il programma per questa edizione prevede la conclusione di un progetto, avviato con le Scuole di Montespertoli durante l’edizione autunnale 2022 della Festa degli Alberi, in cui, per far comprendere il significato di Albero Amico e di Amico degli Alberi, i ragazzi hanno preso in considerazione alcuni Alberi, tra cui Babbo Leccio, il Leccio più vecchio della piazza di Montespertoli, da inserire nell’itinerario degli “Alberi Amici del Comune Amico degli Alberi”, progettandone il cartello identificativo che verrà inaugurato il 22 maggio insieme all’Amministrazione Comunale.

In quella occasione saranno installate alcune targhe informative che racconteranno le caratteristiche e le peculiarità degli alberi in piazza del Popolo piantate in collaborazione con Consiag Servizi ai Comuni. Insieme all’Amministrazione Comunale, alle ore 10:45, si terrà un incontro intitolato “Tra vecchio e nuovo” aperto a tutti i cittadini con il Comitato Alberi e Natura e i bambini della scuola Machiavelli per riflettere sull’evoluzione delle piante nella piazza.

Anche quest’anno, visto che il periodo scelto comprende sia la Giornata della Biodiversità sia la Giornata delle Api, il Comitato ha deciso di realizzare una collaborazione con la Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi e dedicare le iniziative in programma a questi temi che per il Comitato rivestono un’importanza fondamentale. Sabato 20 pomeriggio al Parco Urbano, è prevista una serie di laboratori per adulti e bambini dal titolo “Impariamo giocando”, perché l’attività pratica condotta con la giocosità che appassiona ha un valore formativo particolarmente incisivo. Saranno ideate e costruite casette per le api e saranno realizzate palline d’argilla per la semina di essenze mellifere in collaborazione con il Progetto Sulla Sulla. Altri laboratori creativi saranno a cura dell'Associazione Il Paese che vogliamo.

Sempre nell’ambito della collaborazione con la Comunità del cibo, il 21 maggio il Comitato parteciperà alla passeggiata alla ricerca della biodiversità nel territorio di Montespertoli, con Paolo Gennai e Graziano Latini. Partenza alle ore 9 da Tresanti.

“Al principio della collaborazione nel rispetto delle diversità individuali, condizione imprescindibile perché “la pace” possa iniziare ad uscire dai limiti di un’aspirazione puramente utopica, il Comitato continua anche in questa edizione a dedicare uno spazio di rilievo, rilanciando il progetto della “Sciarpa verde infinita”, un’iniziativa di arte collettiva, in cui ciascun partecipante può dare il proprio piccolo ma prezioso contributo.” spiegano i rappresentati del Comitato.

Sabato 20, nel pomeriggio, al Parco Urbano sarà presente un'esposizione di piccoli produttori e artigiani locali e un punto ristoro a cura del Comitato genitori di Montespertoli, Azienda la Ripa verde e Comunità del Cibo.

Il programma nel dettaglio:

sabato 20 maggio, Parco Urbano, dalle ore 15

- Fiaba musicale sulle Api a cura del Progetto Sulla Sulla e con la partecipazione del disegnatore Disney Salvatore Deiana

- Chiacchierata con gli apicoltori del territorio

-Impariamo giocando laboratori per le api e la biodiversità a cura del Progetto Sulla Sulla, dell'Associazione Il Paese che vogliamo (Quisipuò) e con Marina Masini che esporrà alcune foto dalla sua mostra "Botanicum:viaggio tra le erbe selvagge"

- Danze con Marina Domenici per introdurre il laboratorio con Margherita Montinari per “La Sciarpa verde infinita”( parte del progetto “Il filo della vita”) un'opera collettiva di "Biodiversità umana"

- Passeggiata nel parco con l'arboricoltore Maurizio Roncucci

- Cerimonia di chiusura con lancio delle palline di semi melliferi

Domenica 21 maggio, ore 9, Tresanti

- Passeggiata “La Biodiversità in cammino”. A cura del Comunità del cibo e dei grani antichi con Paolo Gennai e Graziano Latini. Nell’occasione si incontreranno alcuni “Alberi Amici del Comune Amico degli Alberi”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3394458418

Lunedì 22 maggio, ore 10:45, piazza del Popolo

- “Tra vecchio e nuovo” incontro aperto con gli Amministratori Comunali, idee per la piazza e un nome per i nuovi alberi amici “Tributo a Babbo Leccio Nascondalbero” con i bambini della Scuola Machiavelli.

Ore 15:00, Montagnana

“Tributo all’Albero Azzurro” con i bambini della Scuola Montalcini

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa