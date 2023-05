Fi-Pi-Li, sottovia danneggiato: cantiere tra Empoli Centro ed Est

Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi, informa questa mattina è stato danneggiato un sottovia della FIPILI, nei pressi del km 24+300.

I servizi di ingegneria di Avr stanno effettuando controlli per verificare i danni e pianificare le attività di ripristino

A conseguenza di questo, per sicurezza stradale e a titolo cautelativo, è stato installato e rimarrà presente nei prossimi giorni un cantiere con la corsia di marcia chiusa all’altezza dell’evento (tra Empoli centro ed Empoli est, in direzione Firenze) ed è stato interdetto il transito sulla tratta a tutti i trasporti eccezionali per massa (sopra le 44 tonnellate).