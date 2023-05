I 'vecchi' giovani frequentatori del Bar Cantini si ritrovano al Circolo Cheli di San Miniato

Oltre 60, si sono ritrovati venerdi 12 maggio, nei suggestivi locali del Circolo Cheli di San Miniato. Sono gli amici di più generazioni che frequentavano da giovani il Bar Cantini, quello degli indimenticati Dino e Raffaello. Arrivati anche da lontano per trascorrere una serata in ricordo di quei tempi e di coloro che purtroppo oggi non ci sono più.

Nella splendida cornice che i locali forniscono, Stefano Niccoli, Presidente del Circolo Cheli ha ringraziato i presenti, commemorato gli amici scomparsi e comunicato ai presenti le attività svolte ed i prossimi importanti ed impegnativi interventi necessari per il rilancio del Circolo. La cui storia risale al 1873 e che con questi lavori potrà ritornare al servizio di tutta la comunità .