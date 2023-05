In auto con la Ketamina, a casa ha un bazar della droga: arrestato 30enne

Il suo appartamento, a Scandicci, era un vero e proprio bazar della droga. Per questo un 30enne, di origini albanesi e già noto per precedenti, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Ferrara. Residente in provincia di Firenze, l'uomo è stato infatti fermato mentre viaggiava a bordo di un'auto sul raccordo autostradale RA8 "Ferrara-Mare". All'alt i carabinieri di Lido degli Estensi e del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Comacchio hanno deciso di approfondire dopo alcuni sospetti, come i piccoli precedenti per droga e il luogo di residenza. In caserma l'auto è stata perquisita e tra i sedili è stata trovata una bomboletta spray da writer, con un doppio fondo utilizzato per nascondere alcune confezioni di ketamina, del peso di oltre un etto e mezzo.

Poche ore dopo i carabinieri di Scandicci, attivati dai colleghi di Comacchio, hanno individuato altre sostanze stupefacenti nell'appartamento del 30enne a Scandicci. Qui i militari hanno rinvenuto un kg e mezzo di ketamina, due kg tra marijuana e hashish, 130 grammi di cocaina, 138 grammi di MDMA, alcuni grammi di eroina e ancora materiale per il confezionamento tra cui buste e macchine per il sottovuoto, bilance digitali, oltre 3mila euro in contanti e svariati cellulari. L'uomo adesso si trova nel carcere della città dell'Emilia-Romagna. Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto, compreso il denaro e i telefoni, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale estense ha confermato l'arresto e disposto per il 30enne la custodia cautelare in carcere.