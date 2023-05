Incidente con fuga, chiusa per 2 ore via delle Bagnese tra Firenze e Scandicci

Tre auto coinvolte, un conducente che si è dato alla fuga e uno ferito, via delle Bagnese chiusa per due ore. Si tratta dell’incidente avvenuto oggi alle 14.30 all’altezza del vivaio nei pressi del confine con Scandicci. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’incidente sarebbe stato causato da un Renault Kangoo il cui conducente è fuggito a piedi abbandonando il mezzo sul posto. L’urto è stato molto violento: i tre mezzi hanno riportato ingenti danni e uno degli altri automobilisti è rimasto ferito. Via delle Bagnese è rimasta chiusa fino 16.30 circa creando notevoli disagi per la circolazione. In corso gli accertamenti della Polizia Municipale sulla dinamica dell’incidente e sul veicolo abbandonato sul luogo del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco di Firenze Ovest.