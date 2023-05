La Lega a Gambassi Terme per raccogliere firme contro l'utero in affitto

Domani martedì 13 marzo 2023 a Gambassi Terme, la sezione comunale della Lega della cittadina termale, organizza dalle ore 8,30 alle ore 13 in piazza Di Vittorio, presso il mercato settimanale, una postazione di raccolta firme per rendere la pratica dell'utero in affitto reato universale, dato che le donne non sono delle incubatrici e i bambini non sono merce da vendere. La Lega porta avanti questa battaglia in piazza ed in Parlamento per fermare l'espansione di uno squallido affare da miliardi di euro ogni anno.

Alla postazione saranno presenti il Segretario comunale di Gambassi Terme, Marco Manuelli, la Consigliera comunale Francesca Chiaravalloti ed il Consigliere del Direttivo provinciale di Firenze del Carroccio, Marco Cordone che in merito dichiara: "L'utero in affitto rappresenta una delle schiavitù del terzo milliennio, che contravviene alla legge 40 del 2004, oltreché a molteplici convenzioni internazionali e prese di posizione da parte del Parlamento Europeo. Ecco perché con i Dirigenti locali del nostro Movimento, abbiamo organizzato questa raccolta di firme a Gambassi Terme, Comune con una certa sensibilità, dove siamo presenti da oltre 20 anni".