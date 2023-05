Le 'Lupe' di S. Croce promosse in serie D regionale

La prima squadra territoriale, ad aver guadagnato la promozione in serie D regionale femminile, è stata la formazione portacolori dei “Lupi” S. Croce, allenata da Emanuele Marchi. Le ragazze hanno dominato il girone A del campionato di Prima Divisione, chiudendo al primo posto con ben 8 punti di margine sulla Scuola di Pallavolo Folgore. La formula di questa stagione, 2022-23, non prevedeva passaggi diretti in serie D ma promozioni tramite play-off. Al primo atto, si sono affrontate la prima classificata del girone A, le “Lupe”, appunto, e la “collega” capolista del girone B, Torretta Volley Livorno. Sfida al meglio delle due gare su tre, con vittorie labronica nel primo match (3-2) e conseguente rischio eliminazione per le santacrocesi. La squadra di Marchi è stata brava ad utilizzare le due settimane tra gara 1 e gara 2 resettando la sconfitta e ripartendo dalle tante buone cose mostrate sia a Livorno che nel resto della stagione. Il Pala Parenti ha fatto il resto: 3-1 e tutto da rifare per Torretta. Il Comitato Basso Tirreno, in caso di parità nella serie, aveva previsto la “bella”, gara 3, da disputarsi quasi fosse una finale a parte, ancora una volta a S. Croce (questo in virtù della miglior classifica avulsa delle pisane). La partita decisiva si è disputata questo sabato, di fronte ad una bella cornice di pubblico. S. Croce l’ha spuntata al quinto set: doppio vantaggio iniziale (25-23, 25-16) e gara apparentemente in mano, quindi rimonta delle avversarie, partendo dalla rocambolesca conclusione del terzo e decisivo set, terminato ai vantaggi (24-25, 20-25). Con il cuore in gola, con le ospiti visibilmente “on fire”, la squadra di casa ha ritrovato il bandolo del gioco impattando bene il tie-break e portandolo in fondo con discreta sicurezza (15-10). L’ennesimo ribaltone ha consegnato ala società Lupi la promozione in una categoria regionale (ultima apparizione, serie C 2018-19), per la soddisfazione del C.D.A. conciario, della responsabile del settore femminile, Paola Puccioni, e di tutti quelli che sono stati vicini a questa squadra, a partire dal vice di Marchi, Matteo Morando, fino al dirigente in panchina, Maurizio Macchia, e tutti quelli che hanno lavorato quasi sempre dietro le quinte. La serie D era un obiettivo dichiarato ed è stato centrato.

Tabellino:

LUPI S. CROCE-TORRETTA VOLLEY LIVORNO GIALLA 3-2

Parziali: 25-23, 25-16, 24-26, 20-25, 15-10

LUPI S. CROCE: Martina Russoniello, Victoria Allori 13, Sara Tozzi 5, Viola Lupi 10, Sara Sabatini 13, Federica Giovannoni, Camilla Campigli 5, Francesca Fabiani, Giorgia Giacomelli 4, Giorgia Cipollini 1, Sara Moretti, Ilaria Mannucci 19, Aurora Rinaldi, Rebecca Tinacci. All. Manuele Marchi

Muri: 6

Aces: 6

Battute Sbagliate: 14