Mille Miglia a Vinci, il Comune cerca sponsor

Il Comune di Vinci è alla ricerca di sponsorizzazioni per la competizione storica Mille Miglia che si terrà a Vinci il 15 giugno 2023. Gli inserzionisti hanno tempo per presentare offerte e manifestazioni di interesse fino alle 13.00 del 26 maggio seguendo quanto indicato nel bando "Avviso pubblico per il reperimento di sponsor per la manifestazione Mille Miglia" pubblicato dal Comune di Vinci.

Gli sponsor locali che investiranno nella competizione potranno essere associati al logo “Mille Miglia” e ottenere visibilità lungo il percorso e sui volantini dell’evento. C’è inoltre la possibilità di ottenere uno spazio dedicato all’interno di piazza della Libertà a Vinci nel quale lo Sponsor potrà esporre materiale pubblicitario e i propri prodotti.

La Mille Miglia è una competizione automobilistica di rilevanza internazionale a cui partecipano auto storiche ed equipaggi da tutto il mondo, che quest’anno si svolgerà dal 13 al 17 giugno e attraverserà l’Italia seguendo il percorso Brescia-Roma-Brescia.

“La Mille Miglia è un’occasione per consolidare l’immagine della città di Vinci - dicono la vicesindaca Sara Iallorenzi e l’assessore Vittorio Vignozzi - perché l’evento è sempre molto seguito da curiosi e appassionati. Siamo orgogliosi di essere nuovamente parte del percorso di questa competizione storica. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio animato dall’intenzione del Comune di incentivare una maggiore collaborazione da parte del mondo imprenditoriale alla realizzazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine, per sostenere eventi capaci di tenere viva la città”.

A questo link è possibile trovare l’avviso e la documentazione necessaria per avanzare la richiesta: https://www.comune.vinci.fi.it/index.php/amministrazione-trasparente-menu/bandi-di-gara-e-contratti/1305-avviso-pubblico-per-il-reperimento-di-sponsor-per-la-manifestazione-1000-miglia

La manifestazione di interesse alla sponsorizzazione potrà essere presentata al Comune di Vinci a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.vinci@postacert.toscana.it. Le offerte saranno valutate dal Comune di Vinci e da 1000 Miglia srl.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa