'My Favorite Sax', i premiati a Empoli

Si è conclusa domenica 14 maggio 2023 la terza edizione di “My Favorite Sax – Concorso per giovani sassofonisti” organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e dal C.A.M Centro Attività Musicale di Empoli con la collaborazione dell’Associazione Culturale Alphacentauri.

Trentasei partecipanti da tutta Italia, e non solo, suddivisi per fasce d’età che si sono esibiti di fronte alla Giuria presieduta da Mario Marzi e composta da Vanni, Sandro Tani e Lorenzo Ancillotti per l’aggiudicazione dei premi in denaro e di altri premi previsti.

CATEGORIE E PREMI - Per la categoria “Allievi” il Primo Premio è stato assegnato ex aequo a Naoto Circelli ed al giovanissimo Elyas Enea Giovannelli, classe 2012. Gli altri quattro partecipanti hanno rivelato comunque delle buonissime qualità.

Per la categoria “Junior” (i nati fra il 2004 ed il 2008) si è aggiudicato il primo Premio Assoluto il musicista austriaco Marton Bubreg che ha impressionato con l’esecuzione del secondo e terzo movimento dalla “Sonate pour Saxophone Alto et Piano” di Edison Denisov. Orlando Russo si è aggiudicato il primo premio con l’ottima esecuzione della “Sonata op. 19” di Paul Creston. Anche in questo caso, l’ascolto degli altri undici partecipanti ha rivelato capacità elevate in rapporto alla loro giovane età.

Per la categoria “Senior” (i nati fra il 1993 ed il 2003) sono stati quindici i partecipanti. Il primo Premio Assoluto – premio speciale Stefano Iacopini è stato assegnato a Nico Chirichella, classe 1998, con le eccellenti esecuzioni di due brani (“Pulse” di Vincent David e “Mi Bailaora” di David Selleras). I primi classificati che si sono aggiudicati gli altri premi sono Tommaso Michelotti, a cui è stato consegnato un bocchino Selmer Delangle per sax alto e Maria Andreana Pinna a cui è stato consegnato un bocchino Selmer Concept per sax alto. Gli altri primi premi assegnati, in ordine di punteggio: Francesco Macrì, Giuseppe Olivieri, Francesco Busillo, Enrico Leonarduzzi, Michelangelo Ghedin e Mattia Chiaradonna.

Ogni sassofonista è stato comunque apprezzato dalla giuria per la musicalità, le capacità tecniche e la sensibilità artistica a conferma della qualità della preparazione e dell’alto livello del concorso.

Per l’ultima categoria prevista, quella riservata al “Quartetto”, il primo Premio Assoluto è andato ad Amat SaxQuartet. Prima classificata l’altra formazione: CLEM Saxophone Quartet.

Molto si deve, infine, a Susanna Pagano che ha accompagnato al pianoforte, instancabilmente e con dedizione, molti dei partecipanti al concorso.

PROSSIMA EDIZIONE - L’appuntamento con la quarta edizione del concorso è nel 2025.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa