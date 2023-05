Palio delle Contrade 'Città di Fucecchio': #PassioneVera

Il Palio delle Contrade è il cuore pulsante di Fucecchio: nato nel 1200 come Palio della Lancia, dalla sua rinascita in tempi moderni si è assistito ad un continuo crescendo di entusiasmo e di interesse, tanto da rivestire un ruolo primario nella vita quotidiana di ciascun fucecchiese e nelle manifestazioni storiche della Toscana.

Alla sua affermazione e notorietà ha contribuito in maniera innegabile la Sfilata Storica che, con i suoi più di mille figuranti in abiti medievali vale da sola una visita a Fucecchio nel giorno del Palio. La corsa invece è l’atto principale della manifestazione, tutti i migliori fantini hanno corso nella “Buca” per aggiudicarsi l’ambito Cencio.

Il giorno in cui si corre il Palio è solamente uno, ma non per i fucecchiesi: per loro la parola Palio vuol dire vita di Contrada che dura per tutto l’anno.



È bello vivere a fianco dei fucecchiesi questi momenti di grande passione, una passione contagiosa che regala esperienze uniche e alla fine porta a conoscere tante persione entusiaste con cui stringere amicizia. Chi viene da fuori si avvicina per caso ad una contrada, magari perché vi conosce qualcuno o semplicemente perché è affascinato dai colori o dalla sua storia. Partecipa alle cene, ai momenti conviviali, e inizia a comprendere le regole - molto spesso difficili da comprendere - che danno vita a questo evento che affonda le sue radici nel medioevo.

Il Palio per i fucecchiesi è un’insieme di sentimenti; è una febbre costante che sale vertiginosamente a maggio e raggiunge il suo culmine la penultima domenica del mese.

Lasciati coinvolgere da questa energia: anche partecipando alle cene organizzate nelle singole contrade è possibile toccare con mano tutto l'entusiasmo che c'è. Partecipa alla famosa "Cena della vigilia" che si tiene in ciascuna contrada sabato 20 maggio. Troverà centinaia e centinaia di persone in un clima festoso e carico di aspettative per il giorno più lungo dell'anno. Ti aspettiamo!

Visita il sito www.paliodifucecchio.it oppure scrivi una mail a info@paliodifucecchio.it

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA DEL PALIO DI FUCECCHIO

Martedì 16 maggio ore 21.30 – Presentazione del Cencio

Nella magica atmosfera di piazza Vittorio Veneto viene presentato quello che sarà il premio alla Contrada vincitrice. Per l’edizione 2023 il Cencio è stato realizzato da due giovani artiste locali, Elisa Motta e Benedetta Chiari, entrambe fucecchiesi ed impegnate professionalmente nel mondo dell'arte e della decorazione, seppur in ambiti diversi.



Mercoledì 17 maggio ore 21.30 – Tratta dei cavalli

L’appuntamento più importante del Palio dopo la corsa della domenica. In piazza Montanelli la Dea Bendata assegna i cavalli alle Contrade attraverso la tratta, durante la quale viene tirato a sorte l'accoppiamento tra la Contrada e i cavalli segnati alla corsa. La serata prevede l'arrivo di tutte le Contrade in piazza che a suon di cori incitano la sorte affinché assegni loro il cavallo migliore.

Giovedì 18 e venerdì 19 maggio ore 18.30 – Prove obbligatorie

Nella Buca del Palio i fantini cominciano a prendere dimestichezza con i cavalli a loro assegnati, mentre a loro volta le Contrade iniziano a prendere dimestichezza con i fantini. Di pari passo prendono forma le strategie di ciascuna Contrada.



Sabato 20 maggio ore 11.00 – Firma dei fantini

Nella splendida cornice del Parco Corsini i fantini formalizzano il loro impegno con la propria Contrada. Una rappresentanza di ciascuna Contrada accompagna il fantino ad apporre la firma che ne ufficializza il legame in vista della corsa del giorno seguente.

Sabato 20 maggio ore 20.30 – Cena della vigilia

All’interno di ogni Contrada viene organizzata la cena che riunisce tutti i contradaioli, il consiglio direttivo e il fantino, durante la quale si inizia a respirare l’adrenalina che precede il giorno più atteso da tutti i fucecchiesi.

Domenica 21 maggio ore 9.00 – Sfilata storica

Con circa 1200 figurati in costume, il corteggio storico delle 12 Contrade si snoda lungo le vie e le piazze del centro. Ogni Contrada propone la rievocazione di un momento storico di Fucecchio e il corteo viene chiuso da un gruppo di 12 figuranti, uno per ogni Contrada, che accompagnano il Cencio.

Domenica 21 maggio ore 15.00 – Corsa dei cavalli

Nella Buca del Palio si svolge la corsa che decreterà la Contrada vincitrice del Palio. La gara si articola in tre corse: 2 batterie, ciascuna composta da 6 cavalli, e la finale, composta da 8 cavalli, alla quale accedono i primi quattro classificati di ciascuna batteria.

Vuoi saperne di più? Visita il sito www.paliodifucecchio.it oppure scrivi una mail a info@paliodifucecchio.it