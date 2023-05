Beccato a guidare nonostante la patente sospesa. I carabinieri di Abbadia San Salvatore, nel Senese, hanno denunciato un 35enne della Valdorcia, il quale aveva avuto già un foglio di via nel 2013 per 3 anni proprio in quel comune. L'uomo aveva la patente di guida sospesa ed era a bordo di un mezzo senza assicurazione né revisione.

Dopo la denuncia il mezzo è stato sequestrato.