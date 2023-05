Andrà a processo il comandante della municipale di Montecatini

Rinviato a giudizio il comandante della polizia municipale di Montecatini Terme Domenico Gatto assieme ad altri 5 agenti. La vicenda, resa nota dopo l'arresto nel 2022, lo vede imputato assieme agli agenti per lesioni personali, tentata concussione, arresto illegale, rivelazioni e utilizzo di segreti d'ufficio. Gatto è stato prosciolto per calunnia e falsità ideologica, reati contestati agli altri. Il 16 marzo scorso Gatto era rientrato in servizio in Comune, a seguire al comando della polizia locale dopo un primo periodo all'ufficio edilizia privata. La prima udienza è stata stabilita il 17 ottobre.