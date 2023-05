Prosegue la campagna di educazione ambientale dei carabinieri nelle scuole

Prosegue la campagna di educazione ambientale promossa dal Comando Generale che vede protagonista l’organizzazione per la tutela forestale ed ambientale dell’Arma. Presso i plessi dell’Istituto comprensivo “G. Borsi” di Castagneto Carducci e “Luciano Bezzini” di Donoratico si è tenuta un’attività di organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina, in collaborazione con la locale Stazione territoriale dell’Arma.

L’evento rientra nel ciclo didattico di sensibilizzazione ambientale denominato “Un albero per il futuro”. Con l’occasione è stato donato, a ciascun plesso, un esemplare di Ficus macrophylla, clone dell’albero di Falcone sito in via Notarbartolo a Palermo, simbolo nazionale della legalità e della lotta alla criminalità, prodotto tramite talea dal Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR).

È stata sottolineata agli studenti l’importanza del rispetto delle regole e delle istituzioni, principi fondamentali per responsabilizzarli alla cultura della legalità sulla cui diffusione l'Arma dei Carabinieri è impegnata su tutto il territorio con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei dirigenti degli istituiti di istruzione. L’evento si è concluso con la messa a dimora nelle pertinenze verdi delle scuole, da parte dei discenti, di 10 esemplari tipiche del mediterraneo ovvero specie di leccio, fillirea, viburno e lentisco. Le piantine, prodotte dal vivaio forestale del Reparto dell’Arma, sono state georeferenziate e andranno ad alimentare il grande bosco diffuso che i Carabinieri Forestali stanno creando a livello nazionale.