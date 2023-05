Quota mensa dimezzata per un mese grazie al fondo per il biologico

Il Comune di San Miniato è risultato affidatario di un fondo ministeriale destinato alla mensa biologica, grazie al quale ha ottenuto oltre 15mila euro. L'amministrazione comunale ha deciso di investire il 50% di questa cifra a tutti i 1.628 utenti, confermando nella bolletta inviata alle famiglie, uno sconto del 50% sulla quota fissa relativa al mese di gennaio.

"Ottenere questo risultato è stato possibile grazie ad un percorso che va avanti da tempo e che, adesso, permette di dare un po' di sollievo alle famiglie - commentano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla scuola Giulia Profeti -. Le mense scolastiche, per qualificarsi come biologiche, sono tenute a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica, percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto biologico utilizzato. I parametri sono stringenti ed è un buon risultato essere stati inseriti in questa graduatoria. Con la mensa biologica certificata possiamo sostenere i nostri agricoltori che operano nella filiera e garantire cibo di qualità e genuino alle bambine e ai bambini delle scuole del nostro territorio, permettendo così a studenti, insegnanti e genitori di conoscere un modello innovativo di produzione del cibo, sano e sostenibile, rendendo più accessibili i servizi e proseguendo con azioni concrete di sana educazione alimentare".