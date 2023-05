Rubano in un cantiere edile, due denunce

Due persone hanno provato a rubare in un cantiere edile vicino a Pontedera e sono state denunciate. I carabinieri sono intervenuti in un cantiere dove era stata segnalata un'auto sospetta. Hanno visto tre persone che stavano fuggendo mentre abbandonavano delle scatole (contenenti faretti led per cartongesso, dal valore di centinaia di euro). I militari sono riusciti a fermare e identificare due persone, per poi denunciarle per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario.