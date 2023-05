Arte e buon cibo in un posto solo: ristorante Sabatini a Firenze

In Italia il cibo è una cosa sacra. Tradizione e innovazione, gusto in bocca e gusto estetico, tanti fattori giocano nella scelta del piatto perfetto. Nella terra del più grande patrimonio artistico mondiale, il cibo è un'opera d'arte.

Non tutti però possono vantarsi di servire dell'ottimo cibo all'interno di un ristorante tutelato dalle Belle Arti. Anzi, vi diremo di più: può farlo solo il ristorante Sabatini di Firenze.

Le origini di questo luogo del cuore risalgono al 1955, quando l'architetto Vittorio Stigler decise di utilizzare gli arredi di una chiesa sconsacrata del 1500.

Il ristorante Sabatini da allora porta il profumo della cultura e della grande storia che è passata dalle sue sale, una più bella dell'altra.

Il maestro Arthur Rubinstein, ad esempio, dopo i concerti al Teatro Comunale, voleva sempre il tavolo al centro sala.

Il premio Nobel Eugenio Montale vi si rifugiava durante le soste nel Giglio. Era una meta prediletta del presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nel 1966, durante le riprese della toccante testimonianza sull’alluvione di Firenze, sostarono qui tutte le sere Franco Zeffirelli, Richard Burton ed Elizabeth Taylor.

Scegliete il luogo che più gradite. Il Giardino d'Inverno è la sala più grande, è stata ricavata dalla chiusura di una parte dell'ampio giardino che si può ancora vedere in parte dall'interno.

Per chi predilige un luogo più intimo e raccolto può scegliere la Sala Delia, riservata e con l'affaccio sul giardino. O ancora la Sala Massimo, che ha addirittura un ingresso privato dedicato.

Sabatini può realizzare pranzi e cene dal menù personalizzato: scegli la tua sala, scegli il tuo menù e lasciati affascinare da tutto il resto. Un consiglio per stupire anche sul piatto? Il menù Flambè è un piacere per gli occhi e per il palato.

Beh, cosa aspetti? Prenota la tua esperienza di gusto al ristorante Sabatini Firenze. Si trova in via Panzani, 9/A, nel centro storico di Firenze.

Via Panzani 9A, 50123 Firenze

tel 055/282802

email: info@ristorantesabatini.it