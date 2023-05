Si allontana da casa, ricerche a buon fine per un uomo a Pelago

Si era allontanato da casa nel primo pomeriggio e non aveva fatto ritorno. Questa sera si sono concluse le ricerche di un uomo nel comune di Pelago, in località Meo, con il suo ritrovamento in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pontassieve, intorno alle 14.30, che hanno sorvolato con l'elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo l'area nei pressi dell'abitazione. Contemporaneamente l'unità di comando locale UCL, con personale specializzato in topografia, pianificava le operazioni di ricerca.

L'uomo, affetto da una patologia, è stato individuato e recuperato in buone condizioni di salute non lontano dall'abitazione, ed è stato infine trasportato in ambulanza per i controlli di rito. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile e i droni dei vigili del fuoco, i carabinieri, il Soccorso Alpino e i cittadini della zona.