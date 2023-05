Sostenibilità e ambiente, ecco EcoVinci Festival

Sostenibilità e rispetto dell'ambiente. La strada tracciata dall'EcoVinci Festival è diventata un impegno ormai fisso e Vinci si prepara a ospitare una nuova edizione del festival che dedica i propri temi all'educazione e al dibattito sui temi che riguardano l'ambiente, appunto.



Sabato 27 e domenica 28 maggio oltre dieci iniziative terranno vivo il borgo leonardiano e i suoi dintorni, coinvolgendo la gente in quel percorso che EcoVinci segue durante tutto l'anno e che culmina nelle manifestazioni dell'ultimo fine settimana di maggio.



Sabato 27 EcoVinci si apre con la passeggiata a cura dell’associazione Montalbano Domani e con una degustazione all’azienda agricola Belvedere, nonché con la pratica yoga e bagno di gong nella splendida cornice di Acquaria, la collina dell’arte. Nel frattempo, nel centro cittadino verranno presentati il libro di Mattia Desideri “Abitare l’invisibile”, alla biblioteca Leonardiana e il film “Antropocene – l’epoca umana” al teatro della Misericordia.

Domenica 28 di nuovo yoga ad Acquaria, e poi in Piazza della Libertà con tante iniziative per tutte le età. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino dei produttori e degli artigiani locali, partecipare ai tanti laboratori per bambini e adulti, testare auto e bici elettriche, partecipare allo scambio di abiti e giocattoli. Nel pomeriggio il programma prevede il consueto appuntamento con le bambine e i bambini che hanno frequentato il PEA (Progetto Educativo Ambientale), ai quali verranno consegnati gli attestati di partecipazione; nello stesso frangente verrà presentato il progetto per l'anno scolastico 2023/2024. L’associazione Crativondoro coinvolgerà le famiglie con la rappresentazione di una fiaba e a seguire ci sarà la sfilata di abiti usati e riciclati organizzata dall’associazione Lilliput di Empoli.

EcoVinci chiude con l’incontro “Un passo verso il futuro. Energia condivisa” in cui si parlerà di energie rinnovabili e possibili modelli di sviluppo sostenibili e condivisi.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio stampa