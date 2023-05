Tentato furto a un distributore in Mugello

Tentato furto a Barberino di Mugello nella mattinata del 15 maggio. I carabinieri sono intervenuti presso il distributore Ip di via del Lago, a seguito del tentato furto delle banconote custodite all’interno dell’accettatore di denaro per l’erogazione dei carburanti. Gli autori del fatto non sono riusciti a portar via il denaro, custodito all’interno di una cassetta di sicurezza. Sono in corso accertamenti a cura dei militari specializzati nel sopralluogo, per il repertamento delle tracce.