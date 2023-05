Torna a Vinci il Mangiaggiro: ecco di cosa si tratta

Tornano a Vinci le iniziative dei giovani del Mangiaggiro e della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano-Colline di Leonardo per valorizzare le eccellenze paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio.

Il 20 Maggio si terrà la Terza edizione di Mangiaggiro, la camminata a tappe per degustare piatti tipici, vini e birre artigianali di qualità, attraversando le vigne e i campi di olivi che caratterizzano il territorio del Montalbano. Il percorso prenderà il via dal Tennis & Padel Club di Vinci, per poi raggiungere l'Azienda Agricola Bianchi Carlo, Casa di Lise, Aia della Villa Comparini a Faltognano, Pescaia della Doccia, e concludersi sotto le mura del Castello dei Conti Guidi in piazza Guido Masi. Grazie al patrocinio del Comune di Vinci sarà possibile visitare il Museo Leonardiano e la Casa Natale di Anchiano usufruendo di una riduzione sul biglietto d'ingresso per tutti coloro che mostreranno il tagliando di partecipazione a Mangiaggiro.

Ad ogni sosta ci saranno spettacoli ed eventi, dal laboratorio di ceramica di Lise Jegat Zambelli, alla musica popolare, cantastorie e canti in ottava rima di Gabriele Ara alla visita alla Pescaia della Doccia a cura della guida ambientale Matteo Tamburini per l'associazione Montalbano Domani.

A fine camminata, in piazza Masi, dalle ore 20, party ad ingresso libero, animato da Mirko Roppolo DJ Vintage con le musiche del passato. Saranno presenti punti di ristoro per tutta la serata.

Mangiaggiro verrà seguito dai tradizionali AperiDaVinci, due serate pensate per i giovani, dedicate alla degustazione nel relax del paesaggio campestre, che nella scorsa edizione hanno raccolto la partecipazione di circa 250 persone: il 16 giugno, all’Azienda agricola Santa Barbara verranno degustati i vini dell’azienda accompagnati da delizie locali, il 30 giugno, all’Apicoltura Cristofori saranno serviti panini gourmet con le birre artigianali di Baus beer.

“Ringraziamo il sindaco Giuseppe Torchia, l'assessora alla Cultura Sara Iallorenzi, l'assessora alle Politiche Giovanili Mila Chini e l'assessore al Turismo Paolo Frese per la collaborazione, insieme a tutte le associazioni, le aziende partner, gli sponsor, gli artisti ed i volontari che sostengono l’iniziativa” affermano gli organizzatori.

La quota di iscrizione comprende zainetto e calice, 3 soste in luoghi incantevoli, degustazioni gastronomiche a ogni tappa, 6 assaggi di vini locali e birre artigianali, 3 spettacoli per tutti i gusti.

