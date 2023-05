Torna il No Keu Fest per la seconda edizione: due giorni di incontri e socialità a difesa del territorio

Torna il No Keu Fest per la seconda edizione. Sabato 20 e domenica 21 maggio prossimi l’Assemblea Permanente No Keu, assieme al comitato “Per un altro raddoppio Empoli-Granaiolo” e “Marcignana Non Si Piega”, organizza una due giorni di incontro, dibattito, scambio, socialità e divertimento in un luogo simbolo della devastazione del nostro territorio. Il No Keu Fest, infatti, si svolgerà anche quest’anno nello spazio a verde lungo la strada 429, tra Brusciana e Molin Nuovo, a due passi dal cosiddetto “Cerottone”.

Lì dove il sistema del profitto ha sepolto oltre 8mila tonnellate di veleni - che dopo due anni dallo scoppio dello scandalo non sono ancora stati rimossi - noi cercheremo di portare la forza di una lotta intrapresa da cittadine e cittadini, residenti, attivisti, forze sociali e politiche che non si rassegnano ad un modello che distrugge l’ambiente e mette a rischio la salute di tutte e tutti.

Ecco il programma della manifestazione

SABATO 20 MAGGIO

Ore 10.30 Accoglienza e Benvenuto

Ore 11.00 Racconto di un anno di lotte nell’Empolese Valdelsa: conferenza stampa con Ap No Keu, Trasparenza per Empoli, Comitato Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio, Marcignana Non si Piega

Ore 12.00 Presentazione di Lotte in Mostra

Ore 13.00-15.00 Pranzo e Relax

Ore 15.00-17.00 L’Accademia e Noi: presentazione dei risultati delle ricerche portate avanti sulla mobilitazione No Keu dalla Dr.ssa Daniela Chironi e dal Dr. Gianni Del Panta (Scuola Normale Superiore)

Ore 17.30-19.30 Tavola Rotonda: “Toscana Avvelenata: dai Fanghi tossici al Keu, dalle Discariche agli Pfas” con Antonella De Pasquale (Medicina Democratica), Donatella Salcioli (Legambiente), Antonio Piro (No Valdera Avvelenata), Luca Scarselli (avvocato delle lotte), Samuela Marconcini (Ap No Keu)

Dalle 19.30 Aperitivo, Cena, Djset e Musica dal vivo

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 10.00-13.00 Assemblea Ecologista Toscana con le realtà toscane in lotta per l’ambiente, la salute e la giustizia climatica e sociale

Ore 13.00 Pranzo e chiusura della festa

Per tutta la durata della festa saranno attivi lo spazio ristoro, lo spazio gioco bambine e bambini, lo spazio libri. Inoltre ci saranno mostre, installazioni artistiche, banchini delle associazioni.

Vi aspettiamo per condividere tutte e tutti insieme due anni di mobilitazione e di lotta contro l’avvelenamento delle terre, per la bonifica immediata dei territori contaminati, per un sistema di gestione di beni e servizi pubblici senza profitto, contro la loro privatizzazione e finanziarizzazione. Contro la speculazione. Per la salute dell’ambiente e delle persone.