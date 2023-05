100 anni di Don Milani, le ricerche degli studenti presentate a Firenze

Sarà una giornata di confronto e ascolto con le scuole a chiudere “Don Lorenzo Milani e la Costituzione italiana. I semi della democrazia”, percorso promosso dalla Fondazione Don Lorenzo Milani, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Regione Toscana, che si inserisce nel calendario di iniziative per celebrare i 100 anni, che cadono il prossimo 27 maggio, dalla nascita del fondatore della scuola di Barbiana.

Il seminario di studio, con un titolo che riprende il nome del progetto, si terrà mercoledì 24 maggio, dalle 9.30, al Cinema “La Compagnia” di Firenze (via Cavour 50/r). Sarà il momento per presentare i lavori di ricerca-azione svolti a partire dallo scorso gennaio in numerose scuole secondarie della Toscana. Ci saranno ragazze e ragazzi di sette istituti: l’Isis Piana di Lucca, l’Isi “Einaudi-Pacinotti-De Franceschi” di Pistoia, il Liceo di scienze umane “Pascoli” e l’Isi “Morante-Ginori-Conte”, il Liceo economico sociale “Piccolomini” di Siena, l’Ic 3 di Sesto Fiorentino e l’Ic di Poggibonsi (Si). Illustrando i risultati delle loro ricerche, dialogheranno con personalità del mondo accademico e della magistratura che in questi mesi hanno seguito le classi coinvolte nella realizzazione dei loro elaborati.

Il programma prevede tra le ospiti e gli ospiti, l’intervento on line di Gherardo Colombo e la partecipazione del costituzionalista Emanuele Rossi, della professoressa Laura Mori dell’Università di Parma, di Beniamino Deidda, già procuratore generale della Corte d’Appello di Firenze, di Emiliano Macinai, presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa