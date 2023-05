Alberto Fonti racconta San Miniato nel suo libro Il cassetto dei ricordi perduti

Sabato 20 maggio alle 17 e 30 all’Orcio d’oro, via Augusto Conti 48, San Miniato (tel. 333 5925005) presentazione del libro di Alberto Fonti: Il cassetto dei ricordi perduti, Calibano editore 2023. Dialoga con l’autore: Orsetta Innocenti.

Un libro che ha San Miniato come sfondo e ispirazione. La storia è quella di Marco, avvocato milanese, ma di origini toscane, anzi sanminiatesi. Marco sta aspettando la moglie per andare a cena fuori quando riceve una telefonata: Stefano, amico d’infanzia con il quale non è più in contatto, si è tolto la vita la notte precedente. La notizia, accanto al dolore per la perdita, rinnova il senso di responsabilità per l'evento drammatico accaduto otto anni prima e che li ha irrimediabilmente allontanati. Fino a conseguenze imprevedibili.

Alberto Fonti, l’autore, è nato a Pisa nel 1980, dove insegna Disegno Tecnico alla scuola secondaria del II ciclo. Parallelamente alla professione di insegante, è attore a livello amatoriale e canta nei cori d'Opera a livello semiprofessionistico.

All’Orcio d’oro, continua con grande successo la mostra di Paola Vallini, giunta alla seconda settimana di programmazione.