Anche Certaldo fonda la sua Comunità Energetica: presentazione al Teatro Boccaccio

Anche Certaldo avrà la sua Comunità Energetica Rinnovabile (CER). La presentazione del progetto è in programma venerdì 19 maggio, alle 18, presso il Teatro Multisala Boccaccio, in Via del Castello 2.

Una comunità energetica rinnovabile è un’associazione di enti pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta di un modello collaborativo, incentrato su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

“L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di promuovere la creazione di comunità energetiche rinnovabili sul nostro territorio, al fine di favorire l'implementazione di sistemi di produzione e utilizzo dell'energia condivisi e sostenibili a livello locale – spiega il sindaco Giacomo Cucini -. In altre parole, il fine è quello di incentivare l'adozione di fonti di energia rinnovabile sul territorio comunale, per promuovere un uso più consapevole e responsabile dell'energia, in linea con i principi di sostenibilità ambientale ed economica.

“Si tratta di un passo avanti importante verso un paese più sostenibile e attento all’ambiente, un'opportunità in più per ridurre i costi energetici e produrre energia pulita per il proprio fabbisogno”, conclude.

Dopo la fase di avvio e la sottoscrizione dell’atto costitutivo, chiunque lo desidera potrà farne parte.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa