Da Azione a Italia Viva, Baccani lascia: "Non mi ritrovo nella linea del partito"

Franco Baccani, segretario cittadino di Azione, lascia il partito di Calenda e aderisce a Italia Viva.

“Fin dalla mia candidatura alle elezioni politiche dello scorso anno ho lavorato e mi sono impegnato per il partito unico del Terzo Polo anche sul territorio fiorentino. Ho vissuto con convinzione e passione l’impegno in Azione, in cui ho creduto molto. Ma adesso non capisco e non mi ritrovo più nella linea del partito. Nessuna ragione personale con i dirigenti regionali, ai quali ho comunicato questa mattina le mie dimissioni.

Aderisco a Italia Viva perché – prosegue Baccani - è il soggetto che ha dimostrato di voler davvero costruire seriamente quel polo liberaldemocratico che guarda a Renew Europe e che oggi ha un grande spazio politico. Con il gruppo fiorentino di IV poi, ho condiviso fin da subito l’entusiasmo e la visione per affrontare al meglio le tante sfide della città.”

“A Firenze – conclude Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di Italia Viva - stiamo costruendo un progetto politico serio. E l’arrivo di Franco, con cui fin dall’inizio abbiamo lavorato bene e in piena sintonia, è un altro contributo importante alla costruzione della casa dei riformisti fiorentini."