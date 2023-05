Ballottaggio in Toscana, a Siena civici decisivi nella sfida Fabio-Ferretti

Sarà ballottaggio al femminile a Siena, con la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio che sezione dopo sezione ha recuperato lo svantaggio iniziale e si è posta come candidata da battere con un 30,51% di preferenze e 8.249 voti ottenuti. Segue a distanza ridotta la candidata del centrosinistra Anna Ferretti, ferma a 7.773 preferenze e il 28,75%. Mai come in questa tornata i civici sono determinanti. Fabio Pacciani è risultato il terzo più votato con il 22,65%, 6.123 voti, una quota importante che potrebbe far determinare la vittoria a uno o all'altro schieramento. Il Terzo Polo, a dispetto del nome, è quarto con il 7,19% e quasi 2mila voti raggiunti. l'altro civico Emanuele Montomoli ottiene una cifra ragguardevole, il 6,79%.

Il primo partito votato a Siena è il Pd con il 19,71%. Staccato di 5 punti FdI con il 14,8%. Molto oltre troviamo la lista civica per Nicoletta Fabio al 6,81%, quella per Montomoli al 6,66%, la civica Per Siena al 6,38% e quella per Ferretti sindaca al 6,12%.

Il comunicato dal Comune di Siena

I risultati, per quanto riguarda i candidati a Sindaco, sono i seguenti.

Nicoletta Fabio 8.249 voti pari al 30,51 per cento (liste Fratelli d’Italia, Nicoletta Fabio Sindaco, Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, Movimento Civico Senese, Lega Salvini Premier); Anna Ferretti 7.773 voti pari al 28,74 per cento (liste Iep!, Partito Democratico, Con Anna Ferretti Sindaca); Fabio Pacciani 6.123 voti pari al 22,65 per cento (liste Sena Civitas, Per Siena, Sì Patto per i Cittadini, Civici In Comune, SienaSostenibile, In Campo, Riscrivere Siena); Massimo Castagnini 1.945 voti pari al 7,19 per cento (liste Castagnini Sindaco, Lista De Mossi, Destinazione Terzopolo, Siamo Siena); Emanuele Montomoli 1.837 voti pari al 6,79 per cento (lista Emanuele Montomoli Sindaco); Elena Boldrini 403 voti pari all’ 1,49 per cento (lista Movimento Cinque Stelle); Alessandro Bisogni 380 voti pari all’ 1,41 per cento (lista Siena Popolare); Roberto Bozzi 329 voti pari all’ 1,22 per cento (lista Siena in Azione con Roberto Bozzi). I voti validi sono stati 27.039, 176 schede bianche, 450 schede nulle, 9 schede contese.

Info. Per tutte le ulteriori informazioni relative alle elezioni amministrative, compresi dati di affluenza, risultati definitivi, voti di raggruppamenti, liste e preferenze, è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966).

Affluenza. Le operazioni di voto nelle cinquanta sezioni del Comune di Siena per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del consiglio comunale si sono chiuse alle ore 15: il dato definitivo relativo all’affluenza è del 63,81 per cento, pari a 27.674 elettori che si sono recati alle urne; di questi 13.094 maschi (il 64,86 per cento del totale avente diritto) e 14.580 femminine (il 62,90 per cento del totale). Il totale degli aventi diritto era di 43.364 senesi, di cui 20.186 maschi e 23.178 femmine. Dopo la giornata di domenica 14 maggio, i seggi sono stati riaperti ieri lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio sono cominciate subito dopo la chiusura delle urne. Alle ore 12 di domenica 14 maggio, sono stati 6.949 i votanti, pari al 16,02 per cento del totale degli aventi diritto. Alle ore 19 il dato percentuale registrato relativo all’affluenza è stato invece del 40,9 per cento, pari a 17.739 elettori. Infine alle ore 23 il dato è stato del 51,6 per cento, pari a 22.377 elettori.

Ballottaggio. Il turno di ballottaggio fra i due candidati Nicoletta Fabio e Anna Ferretti si terrà nelle giornate di domenica 28 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 29 maggio dalle ore 7 alle ore 15.