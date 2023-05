Ballottaggio Pietrasanta, Giovannetti 'tallonato' dal centrosinistra

Il ballottaggio riguarderà anche Pietrasanta, con il sindaco uscente Alberto Giovannetti fermo al 45,19% e lo sfidante di centrosinistra Lorenzo Borzonasca indietro di 10 punti con il 35,06%. Sulla carta la differenza è di circa 1.100 voti, poco meno quelli che ha ottenuto l'altro candidato di FdI Massimiliano Simoni, fermo all'11,37 e fuori dalla corsa a due. Il quarto civico Luca Mori ottiene l'8,38%. Per le liste troviamo che la più votata è quella 'personale' Ancora Pietrasanta per Giovanneti sindaco, seconda la storica 'lista Mallegni' al 18,22% e terza quella del Pd al 17,74%. FdI è staccata al 9.53%, la civica per Borzonasca all'8,41%, segue la Lega a poco più del 7%.