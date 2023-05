Bullismo, incontro per genitori e adolescenti a Ponte a Egola

L’Associazione civico culturale Territorio in comune ed il Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore con il supporto dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola hanno organizzato per sabato 20 maggio alle ore 14:45 un incontro di sensibilizzazione sul tema del bullismo e cyberbullismo, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà presso Casa Concia in via I Maggio 82/84 a Ponte a Egola. L’obiettivo dell’incontro è quello di sensibilizzare e rendere consapevoli i cittadini sul fatto che il bullismo è un problema che riguarda tutta la Società e non limitato solo agli attori direttamente coinvolti; verranno fornite nozioni e gettate le basi su come si riconosce e si differenzia un’azione di bullismo da altre azioni di prevaricazione. L’obiettivo è anche quello di far comprendere sia quanto la scuola giochi un ruolo importante nella lotta contro al bullismo, sia quanto risulta fondamentale fin dalla giovane età utilizzare la rete in modo corretto e consapevole.

Davvero una buona occasione soprattutto per genitori ed adolescenti, per approfondire le tematiche e le problematiche legate al fenomeno del bullismo, un fenomeno purtroppo di attualità e che quotidianamente ci presenta casi spesso molto gravi. La promozione di un clima culturale e sociale in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e di prepotenza tipici del bullismo, può essere una valida attività di prevenzione dove tutta la Società deve sentirsi coinvolta in modo che ognuno di noi possa dare un valido contributo per arginare il problema.

Successivamente al dibattito, per chi lo desidera, l’Associazione Territorio in comune inaugurerà una panchina gialla in Piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola.

