Cultura e musica a Empoli con 'Il Ferruccio in cantiere'

Dal 19 al 21 maggio 2023, spazio a una tre giorni di musica, cultura, teatro e incontri fra Palazzo delle Esposizioni e centro storico. È tutto pronto per “Il Ferruccio in cantiere – Verso il nuovo teatro”, rassegna a ingresso gratuito, dove a far da protagoniste saranno la musica, la cultura ma anche rappresentazioni teatrali, incontri e soprattutto lo stare insieme nel segno della cultura e del teatro civico che nascerà. L'iniziativa rientra infatti nel percorso partecipativo che porterà alla realizzazione del Parco Culturale, 'casa' del nuovo teatro comunale.



"Si tratta di una iniziativa che vuole far vivere a tutti un assaggio di quella che sarà l'atmosfera propria del Parco Culturale e del futuro teatro Il Ferruccio aspettando il via ufficiale al cantiere – sottolinea la sindaca Brenda Barnini -. Un'atmosfera che vedrà protagonista l'arte ma ancor prima l'incontro e il condividere iniziative culturali per tutta la comunità e non solo. Per questa ragione, l'auspicio è che questa tre giorni, organizzata con il prezioso contributo di associazioni e realtà culturali del nostro territorio, sia partecipata da amanti della musica, del teatro, dello spettacolo, di tutte le età. Il Ferruccio in cantiere è per tutti e tutte, per i giovanissimi come per gli adulti, esattamente come sarà la programmazione del futuro teatro di Empoli".



PROGRAMMA – Su il sipario, venerdì 19 maggio 2023, alle 21.30 con "Spotfriday’ - Cultura Musica insieme", dj set con Ghera, Harakiri e Vincenzo Pernice. Sabato 20 maggio, gli eventi prenderanno il via dalle 15.30 nel centro storico: spazio a "Empoli musica", una vera invasione musicale delle strade del 'giro' con formazioni classiche e pop, e dalle 17 alla parata della Badabimbumband con la partecipazione dei bambini del Centro Attività Musicale (CAM) con arrivo al Palazzo delle Esposizioni. La giornata proseguirà alle 19 con un aperitivo musicale "Ma lo chiamavano Drago" con Elisa Prosperi (voce), Massimo Giannini (voce e percussioni), Sandro Tani (sassofoni), Tommaso Ceccatelli (chitarra elettrica) e Federico Paoli (basso elettrico). Alle 21 riflettori accesi sullo spettacolo teatrale "Alè – Opera buffa" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Terza e ultima giornata, domenica 21 maggio: alle 19 si terrà l'Aperijazz "Latin & swing jazz duo" con Alessandra Sulpasso (voce) e Daniele Gorgone (pianoforte), mentre alle 21 tutti ad ascoltare "Musica al cinema!" con l’orchestra Il Contrappunto diretta dal maestro Damiano Tognetti. Ad arricchire la tre giorni anche la presenza dell'associazione Noi da grandi, che si occuperà dell'organizzazione degli aperitivi, e del Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio, presente con uno stand per dare informazioni sul futuro teatro e sulla raccolta fondi 'Adotta una zolla'.



INFORMAZIONI - Per maggiori dettagli, è possibile inviare una mail all'indirizzo teatro@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757128. Il programma completo del Festival "Il Ferruccio in cantiere - Verso il nuovo teatro" è consultabile cliccando sul sito web www.teatrodiempoli.it. La regia della tre giorni è a cura del Comune di Empoli, in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Attività Musicale di Empoli, Empoli Jazz e il Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa