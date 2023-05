Dalle fermate dei bus alle rotatorie, Empoli in Azione chiede interventi urgenti al Terrafino

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo segnalare alcune criticità che abbiamo individuato nell’area industriale del Terrafino, zona strategica e molto importante dal punto di vista economico, frequentata ogni giorno da migliaia di lavoratori, una delle tre porte d’ingresso alla nostra città. In particolare, ci preoccupano lo stato in cui versano le fermate degli autobus presenti in quell’area, lo stato di alcune rotatorie e più in generale le condizioni dell’arredo urbano e della pulizia dell’area.

Per quanto riguarda le fermate degli autobus, chiediamo al Comune di Empoli un intervento congiunto tra la nostra amministrazione e la società che gestisce il servizio pubblico dei trasporti per intervenire immediatamente al fine di eliminare alcune criticità. Attualmente le fermate degli autobus presenti al Terrafino si limitano ad un cartello con attaccato un orario. Non esistono pensiline, panchine, le aree non sono illuminate e spesso versano dal punto di vista igienico sanitario in pessime condizioni. Inoltre, nonostante l’alto volume di traffico veicolare, non sono presenti attraversamenti pedonali per raggiungere le fermate. Un servizio di trasporto pubblico dovrebbe poter essere utilizzato da tutti i generi, di tutte le età a qualsiasi ora. Attualmente al Terrafino, queste condizioni non esistono. Secondo noi una persona con un deambulatore avrebbe grosse difficoltà nel raggiungere certe fermate, così come in caso di pioggia una persona con un passeggino non avrebbe nessuna protezione per ripararsi dall’acqua. Parlando poi di sicurezza urbana e di parità di genere, secondo il nostro giudizio le condizioni in cui versano attualmente le fermate dei bus non hanno nessuna caratteristica di sicurezza per essere usate con tranquillità da una donna.

Per quanto riguarda il verde pubblico, le siepi poste come arredo ad alcuni parcheggi pubblici sono state lasciate crescere senza nessun intervento, oscurando in alcuni punti la visuale da e per i parcheggi, in contrasto con i dettami della sicurezza urbana che prevedono potature ad altezze e con forme che non oscurino la visuale e che non lascino zone d’ombra. Inoltre, anche a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini sono presenti molti rifiuti lungo i marciapiedi ed in prossimità delle strade più trafficate.

Considerando che la zona in questione è molto frequentata di giorno ma poco la sera/notte si potrebbe pensare ad un maggior potenziamento del servizio di pulizia e spazzamento, intervenendo magari nelle ore serali o notturne. E per finire vogliamo segnalare che molti dei cordoli presenti sulle rotatorie sono oramai distrutti, creando situazioni pericolose sia per i mezzi ma soprattutto per i motociclisti e ciclisti, che spesso si trovano pezzi di cemento sulla carreggiata. Anche per questa situazione riteniamo sia urgente un intervento di ripristino delle condizioni minime di sicurezza, magari intervenendo sulle rotatorie con altri tipi di cordoli, più adatti a sopportare l’usura da parte del traffico pesante.

Fonte: Luca Ferrara, Empoli in Azione