Discover Montelupo, con Buongiorno Ceramica un'occasione per scoprire il borgo

Torna “Discover Montelupo”, l’appuntamento pensato per offrire a visitatori e turisti l’occasione di scoprire luoghi insoliti della città o di vedere luoghi conosciuti da una nuova angolazione.

Per il fine settimana del 20 e 21 maggio protagonista sarà la ceramica, vista la concomitanza con la manifestazione nazionale “Buongiorno Ceramica” promossa da AICC (Associazione Italiana Città della ceramica) che valorizza in tutta Italia la produzione tradizionale e artistica.

Per tutti e due i giorni l’ingresso al Museo della ceramica sarà gratuito.

Sabato 20 maggio si parte alle ore 11.00, con la visita allo studio dell’artista Marco Bagnoli. Grazie alla collaborazione con la ProLoco di Montelupo, sarà possibile immergersi nelle atmosfere dello studio/galleria di Marco Bagnoli, uno spazio multifunzionale, che l’artista concepisce nel suo insieme come un’opera d’arte totale (Gesamtkunstwerk), e che in alcuni dei suoi spazi accoglie l’esposizione temporanea in continua mutazione di sue opere dal 1972 al momento attuale. Visita guidata ore 11:00 – prenotazione obbligatoria. Ingresso 5,00 euro – gratuito per chi è già tesserato proloco. prolocomontelupofiorentino1@gmail.com – https://www.prolocomontelupo.it/

Si prosegue nel pomeriggio, alle ore 15.00 con la visita guidata alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti” e a seguire una passeggiata nel parco esterno della Villa Medicea dell’Ambrogiana. L’attività gratuita con contributo volontario.

A cura della Pro loco Montelupo nell’ambito del progetto “Le vie medicee”

Dalle ore 16:00 alle 19:00, è visitabile gratuitamente. LA FORNACE DEL MUSEO RED 1509, in via Giro delle Mura, 88. La Fornace fu costruita nella seconda parte dell’ 800 a ridosso della trecentesca cinta muraria ed è stata operativa fino alla fine degli anni ’90 del secolo scorso.

Alle ore 17.00 presso il giardino della Fornace del Museo si terrà un laboratorio di pittura ceramica per adulti e bambini. I partecipanti al laboratorio si cimenteranno in tecniche di decorazione ceramica a crudo, con possibilità di creare un vaso e/o una piccola scultura sotto la guida esperta del ceramista.Sarà possibile cuocere i lavori e ritirarli in un secondo momento presso il Museo della Ceramica.

Nella giornata è prevista anche l’apertura straordinaria con visite guidate dell’ ARCHIVIO MUSEO BITOSSI. Un’occasione per scoprire la ceramica e il design.

Una realtà espositiva di straordinaria bellezza e ricchezza, che coniuga il saper fare artigianale con la ricerca dello stile e dell’innovazione. Orari visite guidate: 15:00 e 16:00 – prenotazione obbligatoria. Contributo 5,00 euro.

Si prosegue domenica 21 maggio.

Alle ore 10.00 appuntamento con un trekking urbano alla scoperta della Montelupo contemporanea. Ritrovo e partenza Museo della Ceramica. Tra la città e il parco nel percorso delle site specific in ceramica.

Dal Museo della Ceramica, al Pozzo dei Lavatoi, attraversando il borgo e le opere di Materia Prima si passa alla Villa Medicea dell’Ambrogiana e si arriva all’opera Settantadue Nomi/Italian Garden di Marco Bagnoli, nel parco della Villa. Contributo volontario Disponibilità: 35 partecipanti

Anche per la domenica apertura straordinaria dell’ ARCHIVIO MUSEO BITOSSI, con visite guidate alle 15.00 e alle 16.00. Il museo industriale che raccoglie ricerca, design, artigianato e ceramica. Orari delle visite guidate: 15:00 e 16:00 – prenotazione obbligatoria. Contributo 5,00 euro.

Alle ore 16.00 VISITA GUIDATA al Museo ed alla Mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti” presso il Museo della ceramica, con ingresso gratuito al Museo.

Alle ore 17.00 laboratorio di pittura ceramica per adulti e bambini presso presso il giardino della fornace del museo red 1509, via Giro delle mura, 88 – 50056 Montelupo Fiorentino

I partecipanti al laboratorio sperimenteranno le tecniche di pittura su ceramica attraverso la propria fantasia oppure ispirandosi ai decori montelupini. Sotto la guida esperta di un maestro decoratore si partirà dal disegno preparatorio fino alla pittura sull’oggetto. info su costi e prenotazioni tel. 05711590300 www.museomontelupo.it

Inoltre per entrambe le giornate sarà possibile visitare le botteghe artigiane del territorio.

La Galleria Nuove Forme D’arte, via XX Settembre, 7

Tel. 0571 912261 – lagalleriaformedarte@gmail.com

www.lagalleriamontelupo.com

Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2023 | 10:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30

Studio Serena Tani, Via Giro delle Mura 84 Montelupo Fiorentino.

Tel. (39)3395262271 – serena_tani@yahoo.it www.serqueen.jimdo.com

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 | 10:00 -13:00 / 16:00 – 19:00

Studio aperto, visita, e riflessioni libere sulla “Ceramica che vorrei”

Laboratorio Ceramiche Valentina Batini, Via Chiantigiana, 3 Ginestra Fiorentina (FI)

Tel. 3284560459 – valentinabatini.ceramica@gmail.com

Facebook: ceramichevalentinabatini

Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2023 | Dalle 15,30 alle 20,00

Un giro in laboratorio

I visitatori potranno assistere alla lavorazione e creare un piccolo manufatto in argilla. L’esperienza non richiede prenotazione, si svolge a rotazione di persone nell’ arco dei due pomeriggi. Ingresso libero, attività creativa gratuita.

Sergio Pilastri, via Chiantigiana, 222- 50055 Ginestra Fiorentina (FI)

Tel. +39 333 8203003

Studio aperto sabato 20 maggio 2023 | 10:00 – 13:00

Spazio Arte Bea Bis, via Baccio da Montelupo, 16

www.spazioartebeatrizscotti.com

Studio aperto sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 | 10:00 – 19:00

Laboratorio artistico aperto con mostra “Il giardino delle donne” e workshop delle tecniche neriage e nerikomi

Ceramiche Marino, Via Baccio da Montelupo, 10 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

E-mail: marzia.pallanti@libero.it – Telefono: +39 0571 519243

Facebook: @Ceramiche Marino ceramiche marino

Sabato 10:00-13:00 / 16:00 – 20:00 | Domenica 10:00-13:00

Studio artistico Paolo Staccioli, Via Gramsci 218 – Loc. Samminiatello – Montelupo Fiorentino

Tel. 333 4111095 paolostaccioli@gmil.com www.paolostaccioli.it

Studio aperto e visitabile insieme all’artista Paolo Staccioli

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:00

I SUONI DELLA TERRA

Opening studi, laboratori, mostra, concerto, video mapping, aperitivo

Telefono: Marco 334 8184566/Francesca 328 3842777

A cura di Mi chiamo Viscardo e Salone Arbus, via Chiantigiana 3/c , Ginestra Fiorentina (FI)

Sabato dalle 15:30 alle 24:00

Domenica dalle 15.30 alle 20:00

Dal pomeriggio alla sera del 20/05 sono previsti: Opening dei laboratori di Viscardo lab, esposizione Foederis dell’artista Mirko Marcolin, laboratorio di ceramica a cura di Valentina Batini, workshop di danza Tarantella del Pollino e Lucana condotto da Margherita Napoli e concerto Trasposizioni acustiche nell’arpa di Viggiano del gruppo Acustica, a cura Arbus.

Aperitivo mapping finale.

Il 21/05 proseguono l’esposizione Foederis di Mirko Marcolin e il laboratorio di ceramica a cura di Valentina Batini