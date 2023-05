Elezioni amministrative, Fossi: "Il Pd c'è. Tutte le partite riaperte"

"Qualcuno parlava di una destra arrembante in Toscana, ma ha esaurito evidentemente la sua forza di espansione. Tra litigi e divisioni governavano tre capoluoghi su tre dove ora siamo al ballottaggio e la partita è riaperta, come lo è nelle città di Pietrasanta, Pescia e Campi Bisenzio, dove la destra non è neanche arrivata al ballottaggio. L’effetto Meloni non si è abbattuto sulla Toscana e, anzi, il Partito Democratico c’è e ha alzato la testa: siamo ovunque il primo partito, a differenza delle elezioni politiche, e possiamo diventare il baricentro di alleanze civiche nei nostri comuni. Volevo ringraziare le candidate e i candidati che hanno saputo stare tra le persone e con le persone, con attenzione e capacità di ascolto: è con questo spirito di apertura e ascolto che affrontiamo i ballottaggi con fiducia e con la convinzione che tutti questi Comuni sono alla nostra portata". Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, dopo il primo turno delle amministrative (Qui i risultati).

Fonte: Ufficio stampa