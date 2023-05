Elezioni Santa Maria a Monte, Parrella la più votata. Cdx fa incetta di preferenze

Magra consolazione per la candidata Elisabetta Maccanti, terza classificata nella corsa a sindaco a Santa Maria a Monte. E' la sua lista a raccogliere il titolo del più votato, e il nome è scontato: è la sindaca uscente Ilaria Parrella, che raccoglie 303 preferenze, ed entrerà di diritto in Consiglio comunale. Il secondo della stessa lista tra i più votati è Michele Leonori, consigliere delegato uscente, con 117 voti, ma al 18esimo posto.

Ricordiamo che la coalizione di centrodestra Santa Maria a Monte Sempre otterrà 11 posti in Consiglio comunale. Per il centrosinistra il secondo posto vale un posto in più in Consiglio, due soli per la civica Viviamo.

A fare il pieno di preferenze è in realtà la lista di centrodestra della vincitrice Manuela Del Grande. L'assessore uscente ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi ha raccolto 296 voti, Elena Trovatelli ne ha presi 253, due in meno Johann Bontà, 218 per Roberto Michi, assessore uscente al commercio. Sotto quota 200 (nello specifico 194) Laura Falorni. Al settimo posto dei più votati troviamo un candidato della lista di centrosinistra Fare Insieme: si tratta di Francesco Petri con 182 preferenze. Scorrendo ancora Romano Nieri (cdx, 178 voti), Elisa Eugeni (csx, 178 voti) e Valentina Novi (cdx) chiude la top ten con 175 voti.

Solo con la proclamazione durante la prima seduta del Consiglio comunale sarà possibile vedere chi manterrà il ruolo di consigliere, dopo eventuali rinunce.

