Festival dell’Inclusione nella diversità a Borgo San Lorenzo e Vicchio

Auser-Università dell’Età libera del Mugello e Proforma Impresa sociale, proseguendo la lunga e fruttuosa collaborazione su vari temi formativi a favore dell’apprendimento e dell’educazione in tutto il corso della vita, organizzano il secondo Festival dell’Inclusione nella diversità. Anche il Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) riconoscendo meritevole l’iniziativa è divenuto coorganizzatore. Le date di effettuazione degli eventi sono relative al fine settimana del 20-21 maggio e al 26 maggio successivo. Il Festival si svolgerà a Borgo San Lorenzo e Vicchio, svolgendo un articolato programma di attività su più temi.

Hanno patrocinato il Festival le due amministrazioni comunali che lo ospitano sul proprio territorio, Borgo San Lorenzo e Vicchio, e poi la Società della Salute del Mugello, l’ASVIS, che lo ha inserito tra i festival dello sviluppo sostenibile 2023, LAB-E.R., Laboratory of educational research for social innovation and cooperation della Università di Firenze, l’az. Agricola l’Oasi di Vicchio. Molte le collaborazioni di associazioni locali che consentono la varietà e l’appetibilità del programma.

Al centro dell’attenzione è l’inclusione, cioè la capacità di trovarsi in unità profonda, solidale e positiva con chi non ha il nostro genere, origine, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale, come recita l’art. 3 della Costituzione. Gli organizzatori intendono realizzare tale inclusione rispettando e valorizzando le diversità delle persone, certi che solo così si promuove la partecipazione dei cittadini. E’ un impegno non da poco che viene coniugato in vari incontri, in attività ludiche, in un laboratorio e una rappresentazione teatrale. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero.

Programma

20 maggio

Ore 9-12 Incontro “Economia della solidarietà: un modello di cambiamento per il Mugello” all’Auditorium dell’Ist. Giotto Ulivi. Partecipano: Luca Raffaele, direttore generale di Next di Roma; Ugo Biggeri, esperto di finanza etica; Francesco Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano (PI). Coordina Andrea Banchi di Auser-Università dell’età libera del Mugello.

Ore 9-13 e 16-19 Laboratorio sul contrasto al gioco d’azzardo alla sede di Proforma in via Sacco e Vanzetti 26 a Borgo San Lorenzo. Il gruppo Mugello Boardgame di Scarperia e San Piero propone giochi da tavolo a giovani e studenti, in collaborazione con la Educazione alla Salute della ASL - zona Mugello.

Ore 15-17 Tavola rotonda “Il benessere degli insegnanti: strumenti per una pedagogia inclusiva”, nella sede di Proforma in Via Sacco e Vanzetti 26 a Borgo San Lorenzo. Partecipano: Enrico Rialti, psicolinguista; Irene Pallini, Centro Piume; Silvia Notaro, ass. Il Rocchetto; Ugo Biggeri, Istituzione Don Milani. Introduce e modera: Simone Provenzano, psicologo.

21 maggio

Ore 15-17 Laboratorio di gioco, arte e creatività per tutte le età alla sede di Proforma in via Sacco e Vanzetti 26 a Borgo San Lorenzo. Promuovono le attività le ass. Il Delphino e Frammenti diversi, entrambe di Scarperia e San Piero, che si occupano di inclusione e disabilità.

Ore 17,30 Spettacolo teatrale “Oh che bel castello”, a cura dell’Ass. Indaco: teatro con l’altro di Vicchio, Teatro Giotto di Vicchio.

26 maggio

Ore 10 Incontro “Una sola casa comune: la parola agli abitanti scomodi”, padiglione del PTP “Agribusinnes Mugello” all’interno della Fiera Agricola Mugellana a Borgo San Lorenzo. Partecipano: Pierpaolo Di Carlo, antropologo, ricercatore Univ. Buffalo USA; Iacopo Battaglini del Centro di formazione forestale di Rincine (FI); Giampaolo Serra, ecologo conservazionista. Coordina Andrea Banchi di Auser-Università dell’età libera del Mugello.

Il Festival avrà inoltre un punto di ritrovo convivale domenica 21 maggio dalle ore 12,30. Il Pranzo inclusivo è organizzato dai corsisti della Formazione post-diploma per la creazione di un Catering sociale. Accesso solo dietro prenotazione (tel. 328 281 3922) e a prezzo speciale (25 euro adulti, 15 euro bambini) alla sede di Proforma, Via Sacco e Vanzetti 26 a Borgo San Lorenzo.

Fonte: Ufficio Stampa