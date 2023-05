Giornata arcobaleno a Santa Croce per il Pride locale

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno organizza una serie di iniziative e azioni in occasione della Giornata Internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere che si celebra dal 2004 il 17 maggio di ogni anno, con l’obiettivo di promuovere e coordinare eventi nazionali e internazionali di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della transfobia.

Mercoledì 17 maggio, alle ore 21.00, presso il Centro Giovani Rock City, in Largo U. Bonetti, sarà proiettato il film “Pride” del regista inglese Matthew Warchus, pellicola che ha ottenuto numerosi premi internazionali come la nomination a miglior film commedia ai Golden Globe e miglior film dell'Unione Europea ai David di Donatello. Il film, tratto da una storia vera, narra le vicende ambientate negli anni Ottanta, del giovane attivista gay Mark Ashton e degli scontri fra i minatori inglesi e la premier Margaret Thatcher in cui giocherà un ruolo centrale la nascente comunità gay e lesbica.

Alla proiezione, organizzata in collaborazione con il Centro Giovani Rock City, parteciperanno la Sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda, l’Assessora alle Pari Opportunità Nada Braccini, alcuni rappresentanti dello sportello VOICE di Pontedera e dell'Associazione Pomo di VenerƏ.

La Biblioteca “Adrio Puccini” ha inoltre predisposto per l’occasione una bibliografia ragionata sul tema che verrà diffusa tramite la propria newsletter a tutti gli iscritti della Biblioteca e pubblicata online. Nella bibliografia vengono presentati circa sessanta documenti relativi che affrontano molti temi, dal bullismo, all’omofobia, dalla transessualità in Italia alle famiglie arcobaleno, e molto altro. Il materiale documentario è stato organizzato in un apposito scaffale, lo “Scaffale Arcobaleno”, sempre consultabile e a disposizione per i prestiti. Inoltre nella settimana dal 15 al 20 maggio saranno distribuiti agli utenti della Biblioteca gli adesivi con il “Cuore Arcobaleno”.

Sul territorio comunale, infine, sarà affisso il manifesto nato dalla collaborazione tra Re.A.D.Y., la “Rete nazionale delle pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”, Regione Toscana e Amministrazioni comunali aderenti, che per il 2023 ha come slogan “Pretendiamo il Rispetto per tutte le persone, per tutti gli amori, per tutte e famiglie”, un messaggio inclusivo che inonderà positivamente le nostre strade.

“Il 17 maggio”, sostiene la Sindaca Deidda, “è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Per questo riteniamo necessario continuare a organizzare eventi di sensibilizzazione su questi temi”.

Anche per l’Assessora Nada Braccini: “La società si arricchisce dal contributo delle diversità. Il disprezzo e l’esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso rappresentano una spregevole forma di violenza che può degenerare in pericolosi fanatismi. È dovere di un’Amministrazione Pubblica fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per promuovere eguaglianza e inclusione, valori fondamentali della nostra Costituzione e di ogni comunità che vuole definirsi tale”.

Comune di Santa Croce sull’Arno

Tel: 0571 0571 389931 | www.comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno