I film più belli ambientati a Firenze

A volte, però, non sono solamente gli incassi a fare la differenza, ma ci sono anche altri aspetti da considerare. Ad esempio, alcune pellicole non hanno guadagnato così tanto, eppure sono entrate comunque nella storia del cinema per la loro ambientazione. Tra le città italiane che hanno fatto da sfondo ad alcuni film noti e apprezzati da anni ormai, troviamo sicuramente Firenze, che offre scorci paesaggistici e culturali meravigliosi. Diamo uno sguardo, quindi, a quelle pellicole le cui scene cult sono state girate proprio nel capoluogo toscano.

Amici miei

Impossibile non ricordare una delle scelte cult più famose di sempre, ovvero quella degli schiaffi, che si svolge in uno dei punti più belli di Firenze, ovvero la Stazione di Santa Maria Novella. In ogni caso, sono diverse i luoghi fiorentini che si possono ammirare nel corso della visione del film “Amici Miei”, che risale al 1975. Basti pensare a Piazza Ghiberti oppure Borgo Santa Croce. Stesso discorso anche per il secondo e per l’ultimo capitolo di questa serie cinematografica che ha fatto divertire milioni di italiani.

Cronaca familiare, capolavoro del 1962

Un racconto di Vasco Pratolini, che mette in evidenza le disavventure di due fratelli che, in questa pellicola, sono stati magistralmente interpretati da Marcello Mastroianni e Jacques Perrin. I due, infatti, devono affrontare una situazione estremamente complessa, come quella della Firenze degli anni Trenta dopo che la scomparsa della madre. Anche in questo film si possono notare varie zone tipiche di Firenze, come via San Leonardo, Costa San Giorgio, la Villa Bellosguardo e via delle Casine.

Le ragazze di San Frediano, film simbolo del 1955

Un romanzo che è diventato a tutti gli effetti un simbolo della fiorentinità, quella più vera e pura, di Pratolini, da cui è nato questo film, grazie alla sapiente regia di Valerio Zurlini. Un racconto che vede come protagonista Bob, un uomo a cui piace cambiare compagna come si cambia i calzini e che mira ogni giorno a conquistare una nuova donna. Durante la visione della pellicola si possono ammirare alcune meravigliose zone della parte centrale di Firenze, come ad esempio Porta San Frediano, Piazza del Carmine e Lungarno Vespucci.

Inferno, un thriller americano del 2016

Non c’è nulla da dire: quando si parla dei film più importanti mai girati a Firenze, è impossibile non citare anche quest’opera. Si chiama Inferno ed è un film che è stato lanciato nel 2016. Questo thriller a stelle e strisce ha realizzato incassi da record, anche grazie alla sapiente direzione di Ron Howard e alla sceneggiatura scritta da David Koepp.

Una pellicola che è stata ricavata dall’omonimo libro di Dan Brown, pubblicato nel 2013. Il personaggio principale della pellicola è Robert Langdon, i cui panni sono vestiti da uno spettacolare Tom Hanks. Tutto comincia da un risveglio in una camera di ospedale nel capoluogo toscano, in cui Langdon ha perso la memoria e non sa quello che gli è successo negli ultimi giorni. In realtà, ci vuole poco per scoprire che è finito nell’ennesima caccia all’uomo nei suoi confronti. Potendo contare sul supporto della dottoressa Sienna Brooks e della sua capacità di leggere la simbologia, Langdon farà di tutto per provare a riprendersi prima di tutto la memoria persa e poi la libertà. Diverse scene sono state girate a Palazzo Vecchio e in un appartamento nelle sue vicinanze.