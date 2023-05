Investimento mortale a Pontedera, grave incidente in zona tiro a segno

Incidente mortale a Pontedera, in via Montevisi zona tiro a segno. Due pedoni sono stati investiti alle 21.15 circa di ieri e uno di questi ha perso la vita, pare sia un uomo di 53 anni. L'altro ferito ha 50 anni ed è stato trasfeirot in codice verde in pronto soccorso. Sul posto due ambulanze, l'automedica e i carabinieri della locale compagnia per i rilievi. Il medico non ha potuto fare niente per la vittima, che era già in arresto cardiaco al momento dei soccorsi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO