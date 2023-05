Incidente a Ponticelli tra furgone e auto, muore un 84enne

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio, sulle strade nel comune di Santa Maria a Monte si è verificato un incidente stradale e un uomo ha perso la vita. È successo intorno alle 14, in località Ponticelli sulla via Francesca Sud. Coinvolti due mezzi, un furgone e un'auto sulla quale viaggiava una famiglia con due bambini. La persona deceduta, di 84 anni, si trovava alla guida del furgone.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con un'automedica e due ambulanze, e i carabinieri per gli accertamenti della dinamica. Per l'84enne, italiano residente a San Miniato, purtroppo non c'è stato niente da fare e il medico ha constato il decesso. La famiglia composta da genitori, padre e madre rispettivamente di 62 e 44 anni e due figli, di 9 e 7 anni, è stata presa in carico dai sanitari per il successivo trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO