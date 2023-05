La bellezza dell'antiquariato per le vie di San Casciano

Sarà come tornare bambini e calarsi nelle memorie del passato sulle tracce di storie, oggetti, tesori da cercare e portare a casa. San Casciano in Val di Pesa si veste della bellezza dell'antiquariato, con le vie del cuore storico brulicanti di oggetti da collezionare, pezzi rari e curiosità da scovare nel viaggio del tempo che immerge e trascina collezionisti e visitatori di ogni età. Il Mercato dell'Antiquariato e del Vintage è la nuova occasione proposta dal Centro Commerciale Naturale “La dolce gita” di San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con l'amministrazione comunale che per la prima volta animerà le vie centrali del comune chiantigiano sabato 27 maggio per l'intera giornata dalle ore 9 alle ore 20.

Le atmosfere che incantano e portano indietro negli anni avvolgeranno il capoluogo e quanti nell'ultimo weekend di maggio passeggeranno per le vie del centro alla ricerca di oggetti unici ed esperienze autentiche. Collezionisti, arredatori, galleristi, restauratori, intagliatori, artisti e molti altri espositori racconteranno il fascino del vintage tra le vie di uno dei borghi più vivaci del Chianti che invita a vivere il dinamismo commerciale e l'amore del paese per la cultura artigianale e artistica.

“Proponiamo un viaggio tra i negozi, le botteghe del nostro centro storico e i tanti banchi di questa prima edizione del mercato dell'antiquariato che renderà San Casciano ancora più bella ed elegante - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - un'occasione che permetterà di entrare in contatto con le affascinanti espressioni del modernariato e del vintage, volta ad offrire uno strumento di rilancio per lo sviluppo economico e la promozione territoriale e turistica del Chianti".

L'iniziativa è ideata e organizzata dal Centro Commerciale Naturale “La dolce gita”, presieduto da Tommaso Casagrande. “L'omaggio che intendiamo rendere alle cose del passato nasce dal desiderio di aprire la stagione primaverile estiva di San Casciano nel segno della bellezza e della libertà di espressione - dichiarano i commercianti del Ccn – abbiamo organizzato una giornata dal gusto retrò che immergerà nelle atmosfere dell'antiquariato e darà la possibilità di conoscere e visitare il delizioso centro storico di San Casciano, raffinato e semplice allo stesso tempo, dove si potranno ammirare e far propri veri e propri tesori dei secoli passati, oggetti che potranno arredare e arricchire gli spazi e angoli cui teniamo di più ”. Saranno presenti oltre quaranta espositori.

