Leggenda, oltre 13mila presenze. Barnini: "Successo frutto dell'impegno"

Una grande festa per i più piccoli, ma anche per ragazze e ragazzi, per famiglie e per adulti. In occasione della sua sesta edizione "Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto" si è confermato un appuntamento da non perdere per conoscere libri, incontrare autori, lasciarsi contagiare dal clima di festa e divertimento di spettacoli e laboratori. Oltre 13mila i visitatori e i partecipanti alla rassegna tornata totalmente in presenza, fra chi ha fatto tappa nei luoghi del festival in occasione della quattro giorni di iniziative e chi invece per tutto l'anno grazie alle attività svolte nelle classi delle scuole empolesi ha familiarizzato con lettura e ascolto. A conferma della qualità della manifestazione organizzata dalla biblioteca comunale Renato Fucini (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, VoipVoice – Inside Factory e PromoCultura.

"Il successo di questa manifestazione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - è il risultato dell'impegno di molti, di tutti coloro che in vario modo contribuiscono a Leggenda. Di chi per tutto l'anno si mette a disposizione e lavora alla programmazione del più grande evento culturale nato e ospitato in città, di chi partecipa con generosità divenendone protagonista, di ospiti pronti a lasciarsi coinvolgere e a contribuire a un progetto che mette al centro stare insieme, cultura, gioco, divertimento e apprendimento. A ognuno va il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione. Leggenda Festival, anno dopo anno, è cresciuta guadagnandosi un'attenzione che va oltre i confini del nostro territorio e della nostra regione. Per questo, salutando questa sesta edizione, siamo già con la testa e il cuore alla programmazione della prossima, con la consapevolezza che Leggenda 2024 potrà contare su nuovi spazi a misura di bambine, bambini, ragazze e ragazzi che amano la lettura o che vogliono scoprirne il fascino, con curiosità. Quelli di Casa Leggenda, nell'ex convitto infermieri in piazza del Popolo, oggetto di un importante recupero quasi a termine. L'edificio ospiterà tutta la sezione bambini e ragazzi della biblioteca comunale Fucini, divenendo un luogo di attività e di incontro con i libri e con gli altri per tutto l'anno".

Numeri alla mano, sono state 124 le classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado coinvolte nel progetto, con 63 incontri con gli autori organizzati dalla biblioteca comunale Renato Fucini: 23 le classi delle scuole dell'infanzia, 67 quelle delle primarie e 34 quelle delle secondarie di primo grado. Hanno aderito a Leggenda gli Istituti comprensivi Est e Ovest, il Centro Zerosei, la scuola dell’infanzia San Giovanni Evangelista e la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Calasanzio. Altre 9 classi tra scuola dell’infanzia e primaria hanno partecipato inoltre, sempre in orario scolastico, alla proposta della sezione 'Ascolto' a cura di Giallo Mare Minimal Teatro: 42 appuntamenti teatrali fra spettacoli, racconti, letture, giochi con le storie contenute nei librivisione di spettacoli e azioni performative, visita alla mostra degli elaborati realizzati dalle classi durante i laboratori dedicati a Leggenda e partecipazione a 'Il Gioco dell’Oca', le attività proposte con successo. Complessivamente sono stati quindi oltre 3.500 i bambini e i ragazzi coinvolti in orario scolastico. Restando in ambito 'scuola', durante l’anno scolastico, a partire da dicembre, è scattato il coinvolgimento, degli insegnanti prima e degli alunni e degli studenti poi, in un percorso di incontri di formazione e laboratori a cura di Giallo Mare Minimal Teatro e della cooperativa PromoCultura: in tutto sono stati 55 i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria e ben 81 le classi di infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno aderito al percorso formativo del festival, fra incontri di aggiornamento sulla letteratura per l’infanzia, sperimentazioni didattiche per insegnanti e incontri laboratoriali per le classi.

Spostandosi al festival che dall'11 al 14 maggio 2023 ha invaso la città, sono stati 97 gli incontri e gli spettacoli in cartellone con 65 autori e attori coinvolti e tre compagnie teatrali, con il 'tutto esaurito' a caratterizzare la quasi totalità delle iniziative proposte. In totale sono state registrate oltre 9.500 presenze fra incontri, laboratori, spettacoli, mostre, letture itineranti e mostra mercato del libro, con grande curiosità e attenzione anche per 'Nido dei nidi', sezione del festival che ha raccolto tutte le proposte a cura di tutti i servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, del territorio. Fra queste anche la mostra dedicata allo squaletto Chebicché e all'albo che lo vede protagonista del progetto continuità nido - scuola dell'infanzia. A proposito di protagonisti del festival empolese, impossibile non citare i Ragazzi Leggendari: studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole superiori di età compresa fra gli 11 e i 15 anni, hanno moderato con cura e straordinaria attenzione sei incontri con gli autori, proponendo domande e spunti di riflessione interessanti e originali. In totale i Ragazzi Leggendari sono stati 42, ovvero 13 in più rispetto alla passata edizione. Accanto a loro, a organizzare incontri in questo caso per i più piccoli ci sono stati anche le studentesse e gli studenti del liceo delle scienze umane Il Pontormo, in particolare delle classi quarta BS, AS e CS: le iniziative, nella biblioteca "G. Cinque" dell'istituto, hanno registrato una grande partecipazione.

