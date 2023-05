Maltempo, il forte vento fa volare i gazebo della Contrada Massarella

Il maltempo sta poggiando un'ombra cupa sui giorni del Palio di Fucecchio, con tutti i contradaioli che tengono le dita incrociate per scongiurare la pioggia nei giorni cruciali della Tratta, delle sfilate e della corsa in buca.

Ma nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, una contrada è stata danneggiata. E' quella di Massarella, dove una concentrazione insolita di forti folate di vento ha fatto volare i gazebo utilizzati dai rosazzurro per gli eventi sociali e anche per la Sagra della Zuppa.

I gazebo erano in piazza XXIII Agosto da tempo senza problemi di stabilità, ma proprio il forte vento li ha danneggiati, facendoli volare nella vallata sottostante. I volontari ora sono al lavoro per ripristinare l'area, considerando che proprio in piazza è prevista la grande cena della vigilia.