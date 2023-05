A seguito delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la regione delle Marche, dal comando di Firenze dei vigli del fuoco è partita una sezione operativa di 5 sommozzatori e di 4 unità di personale soccorritore fluviale, che si stanno dirigendo al comando di Senigallia. Lo rende noto lo stesso comando fiorentino. Il maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche ha portato all'evacuazione di 900 persone in via precauzionale.