Maltempo, la presentazione del Cencio del Palio di Fucecchio si sposta al chiuso

Si avvicina il palio di Fucecchio, in programma per questa domenica 21 maggio. Come comunicato dall'amministrazione comunale, questa sera la presentazione del Cencio che tradizionalmente si svolge il martedì precedente alla corsa, si svolgerà all'interno della Collegiata di Piazza Vittorio Veneto alle 21.30. Diversamente dal solito, invece che all'aperto in piazza la presentazione avverrà al chiuso a causa delle previsioni meteo che, anche su Fucecchio, prevedono forti probabilità di precipitazioni più o meno intense.

Per chi non troverà posto all'interno della Collegiata, potrà assistere alla cerimonia tramite un maxischermo posizionato all'interno della chiesa di San Salvatore, sul Poggio Salamartano. La presentazione sarà inoltre trasmessa in diretta tv su 50 Canale o in diretta streaming sulla pagina facebook del Palio di Fucecchio.